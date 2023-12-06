Доходы РФ от продажи нефти превысили довоенные показатели – Bloomberg

Доходы России от экспорта нефти превысили довоенные показатели, что свидетельствует о неэффективности мер по сдерживанию агрессора. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Чистый доход РФ от нефти достиг $11,3 млрд в октябре, что составляет 31% общего бюджета страны за этот месяц. Это самый высокий показатель с мая 2022 года и превышает результаты любого месяца в течение года до вторжения в Украину.

Установленный лимит цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель, на $24 ниже среднерыночной цены за последние 12 месяцев, способствовал развитию прибыльного бизнеса для многих торговцев и судоходных компаний, которые трудно отследить.

"Теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию не являются новыми. Иран использует их годами. А когда их начал использовать такой крупный производитель, как Россия, они стали массовыми" , – сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман.

Возрастающая роль теневого флота стала очевидной, поскольку через него в 2023 году было транспортировано около 45% российской нефти. Внутренние и теневые владельцы флота вместе перевезли более 70% российской нефти за первые девять месяцев 2023 года, позволяя Москве сохранять контроль за экспортом и постепенно повышать цены, говорится в материале.

По данным индийской таможни, российская нефть в этом году стоила в среднем $72 за баррель до момента, когда она попала в Индию. Аналитики KSE рассчитали, что это на $12 выше цен, заявленных на экспортной точке в России. Данные Argus Media, используемые для информирования о политике G7, показывают подобный разрыв с марта.

Учитывая, что в этом году Россия экспортировала около 3,5 млн баррелей нефти в день, это означает, что около $11 млрд идет на то, что можно назвать распределением поставок, и практически все они проходят через анонимных торговцев или неизвестные транспортные компании.