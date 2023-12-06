Евросоюз выделяет 4 млн евро на улучшение медицинских услуг для украинцев

Еврокомиссия запустила проект с финансированием 4 млн евро для улучшения доступа к медицинским услугам украинцев с временной защитой в ряде стран ЕС и Молдове, сообщает Европейская правда.

Проект запланирован на два года и поддерживается Еврокомиссией совместно с ВОЗ и Международной организацией по миграции. Финансирование объемом 4 млн евро выделяют из программы EU4Health.

Цель проекта – улучшить способность национальных систем здравоохранения и, соответственно, доступ к медицинским услугам украинцев с временной защитой в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.

Кроме расширения доступа к медицинским услугам для украинцев, речь идет также о профильном трудоустройстве украинских медиков в странах пребывания и развитии таких сетей, чтобы они могли работать с украинцами с временной защитой.

Эта инициатива является развитием договоренности о сотрудничестве между Еврокомиссией и украинским Минздравом, которую подписали в июне 2023 года.