РосСМИ: В Московской области нашли тело экс-нардепа Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы нашли в Московской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают РЕН ТВ, российское пропагандистское агентсво "РИА Новости".
Канал РЕН ТВ первым сообщил о гибели Кивы сославшись на неназванного собеседника. "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы позже сообщило, что "тело, предположительно, Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района".
Обстоятельства и причины смерти Кивы не уточняются.
Предыстория:
- В ноябре украинский суд приговорил Киву к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых государственная измена и публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя.
- После начала крупномасштабной войны Кива сбежал в Россию. Там он общается с российскими пропагандистами, оттуда заявлял, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".
- Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года.