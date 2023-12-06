В Украину из России и оккупации вернули еще восемь детей – Лубинец

В Украину из России и временно оккупированных территорий возвращено 8 детей, четырех девочек и четырех мальчиков, в возрасте от 8 до 18 лет при содействии Катара, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Сегодня, в День Святого Николая, команда нашего Офиса встречает четырех девочек и четырех ребят на родной украинской земле. Это удалось сделать благодаря совместной работе с государством Катар, который уже второй раз присоединяется к процессу возвращения депортированных детей и тех, которые оказались на ВОТ".

Лубинец отметил, что для нашего государства важен каждый наш ребенок, поэтому и возвращение происходит как из России, так и с временно оккупированных территорий.

"Для этих детей сегодня действительно произошло предрождественское чудо - они встретят и обнимут своих родных на Родине" , - подчеркнул омбудсмен.

Что предшествовало: 5 декабря государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер заявил, что Россия согласилась освободить еще шестерых депортированных украинских детей, чтобы они воссоединились со своими семьями в Украине при посредничестве Катара.