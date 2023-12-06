Минюст США обвинил четырех российских солдат в пытках американца в Украине

Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем российским солдатам за военные преступления против американца, который жил в Украине во время полномасштабного вторжения России, что стало первым подобным случаем, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в среду объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Согласно судебным документам, обнародованным в федеральном суде штата Вирджиния, четверо российских солдат похитили американца из дома в украинском селе Милово Херсонской области, били и пытали его в течение 10 дней в апреле 2022 года.

Среди прочего, американца раздевали догола, ему связали за спиной руки и били кулаками, ногами и прикладами автоматов, а также фотографировали мужчину и угрожали ему изнасилованием.

Во время незаконного удержания американца пытали четверо обвиняемых и другие неназванные соответчики. По словам Гарланда, обвиняемые – офицеры Сурен Мкртчан и Дмитрий Будник, а также двое военных по имени Валерий и Назарий (их фамилии не уточняются).

Это дело – первый случай, когда правительство США применило закон, направленный на преследование тех, кто совершает военные преступления против американских граждан за рубежом.

"Это также важный шаг в привлечении России к ответственности за совершенные в Украине преступления", – добавил американский генпрокурор.

США помогают Украине в расследовании военных преступлений России, в частности путем поддержки Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), который функционирует в Гааге, а также сотрудничества с Международным уголовным судом.

В прошлом месяце Государственный департамент США внес полковника ВС России Азатбека Омурбекова, известного как "Бучанский мясник", и ефрейтора Даниила Фролкина в санкционный список за военные преступления в Украине.