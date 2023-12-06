СМИ: В ЕС не согласны с планом Испании по использованию доходов от замороженных активов РФ

Ряд стран ЕС не согласны с планом использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины по предложению, которое представила председательствующая в Совете ЕС Испания, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico.



Чиновники ЕС уже длительное время исследуют способы использовать в пользу Украины доходы от замороженных активов РФ. По данным журналистов, некоторые страны, в том числе Франция и Германия, имеют свои возражения; не одобряют идею и в Европейском центральном банке, опасаясь, что это может вызвать нестабильность евро.

Вечером во вторник послы ЕС обсуждали предложение председательствующей Испании по российским активам. По расчетам Мадрида, замороженные в ЕС суверенные активы РФ до 2027 года могут сгенерировать 15-17 млрд евро, которые можно использовать в интересах Украины.

Несколько послов выразили мнение, что эта идея не даст украинской экономике необходимой поддержки и вместо этого может подорвать обязательства стран ЕС поддерживать Украину.

По словам анонимных собеседников издания, несколько стран высказали в качестве аргумента то, что до реальной передачи средств в пользу Украины могут пройти месяцы или даже годы, тогда как помощь нужна быстрее. Также высказывались вопросы к тому, как Мадрид получил такие цифры по своим расчетам.

Некоторые дипломаты предположили, что авторы предложения недостаточно знают настроения в столицах ЕС. По словам одного из дипломатов, этот документ будет неприемлемой переговорной базой для многих стран ЕС.

Отдельные дипломаты якобы предполагают, что Мадрид на самом деле пытался таким предложением перенаправить часть средств из бюджета ЕС на другие нужды, как миграция или конкуретноспособность.

Другие чиновники отметили, что испанское предложение с привлечением доходов от российских активов является лишним, потому что все страны кроме Венгрии уже готовы утвердить пакет макрофинансовой помощи для Украины, а средства от российских активов должны привлекаться в дополнение к этим деньгам, а не вместо них.

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против одобрения финансовой поддержки для Украины на 50 миллиардов евро и против открытия переговоров о ее вступлении в ЕС.

По информации СМИ, Европейская комиссия готовится 12 декабря опубликовать окончательный проект плана по использованию суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС, в пользу Украины.