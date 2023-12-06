РосСМИ рассказали подробности об обнаружении тела экс-нардепа Ильи Кивы

Российские пропагандисты рассказали, при каких обстоятельствах обнаружили тело экс-нардепа Ильи Кивы в Московской области, когда и с какими ранениями, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российское пропагандистское издание Russia Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Следственный комитет РФ.

"Тело Ильи Кивы нашли в парке в Одинцовском районе, уточнил RT источник в правоохранительных органах.

По его словам, политик лежал на снегу в крови. У него обнаружили резаную рану на правом виске и гематому на левой части лица".

По словам источника издания, смерть Кивы наступила около 15:00. Он умер за десять минут до того, как его обнаружили сотрудники близлежащего отеля и вызвали экстренные службы.

Следком России сообщил, что возбудил уголовное дело по убийству Кивы.

"Вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в селе Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего (Киву - ред.) выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива".

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