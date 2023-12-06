Зеленский: До конца года Украина выполнит все решения в сфере евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина выполнит все решения в сфере евроинтеграции, которые обещала для открытия переговоров о вступлении в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в обращении к лидерам Группы семи.

Зеленский отметил, что Киев активно работает над тем, чтобы получить согласие Евросоюза на открытие с Украиной переговоров о вступлении.

"Я благодарю партнеров за соответствующую помощь и советы. Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года мы примем все решения, которые обещали. Надеемся, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной. Решение о старте переговоров о вступлении в ЕС – это мощная энергия для нас, энергия единства", – заявил Владимир Зеленский.

Как известно, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Вопрос об открытии переговоров с Украиной должен обсуждаться на саммите лидеров Евросоюза 14-15 декабря.

Украинские власти утверждают, что твердо настроены выполнить требование ЕС по правам меньшинств и сделать это как можно быстрее, возможно, даже до декабрьского саммита Евросоюза.

В правительстве заявили, что Верховная Рада уже на этой неделе может принять изменения к закону о нацменьшинствах во исполнение критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС.