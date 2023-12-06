Ракетные войска нанесли удар по российскому вертолету вблизи Лимана

Подразделения ракетных войск ВСУ 6 декабря нанесли удар по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Генштаб ВСУ, СтратКом ВСУ.

По информации Страткома пилоты БпЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS ВСУ по вертолету вблизи Лимана. Источники Страткома утверждают, что вертолет был "функционально уничтожен".

Также, по данным Генштаба, в течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 по пункту управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.