Генштаб: Россияне пытались наступать на 7 направлениях фронта

За прошедшие сутки россияне пытались наступать на 7 направлениях фронта, всего произошло 83 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

"Враг нанес 2 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах Тернов, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 10 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 29 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 13 атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 5 атак противника, в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.