Ермак провел разговор с главой МИД Венгрии, который против движения Украины в ЕС

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Это произошло перед саммитом, на котором лидеры стран ЕС обсудят вступительные переговоры с Украиной, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ермака, телефонный разговор с Сийярто ему поручил провести президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе обсуждений одной из тем стал прогресс Украины на пути к членству в Европейском союзе.

"В ближайшие дни Верховная рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства" , - подчеркнул Ермак.

В этом контексте руководитель ОП отметил, что Украина рассчитывает на позитивное решение насчет начала переговоров о вступлении в ЕС. Вопрос должны рассмотреть на саммите лидеров стран блока 14-15 декабря.

Участники разговора также обсудили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Они договорились работать над датой для встречи.

Стоит заметить, что еще вчера Сийярто рассказывал о том, что с ним хотели провести переговоры министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, а также Ермак. Но разговоры, по словам главы МИД Венгрии, якобы отменила украинская сторона.

Венгрия против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

После этого Сийярто сразу заявил о том, что его страна выступает против открытия переговоров.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.