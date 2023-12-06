Страны G7 готовятся ввести санкции против российских бриллиантов

Государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита в среду, 6 декабря, объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7.

Руководители семи государств по итогам встречи подтвердили готовность принимать дальнейшие меры для уменьшения доходов России.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добываемых, обрабатываемых или производимых в России, до 1 января 2024 года, после чего до 1 марта 2024 года будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах", – говорится в заявлении.

До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

В ЕС ранее говорили, что также намерены ввести санкции против бриллиантов российского происхождения, но ждут решения G7, которое бы объясняло механизм такого запрета.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия – член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.