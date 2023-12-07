Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже по отношению к Украине
Президент США Джо Байден отреагировал на провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине и назвал это политическим шантажом, сообщает Украинская правда.
Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден сказал, что ставки слишком высоки.
"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику.
Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр", – говорится в сообщении.