ISW: Войска РФ незначительно продвинулись в Авдеевской промзоне
Российские войска 6 декабря вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили не менее 25 атак к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки), к северо-востоку от Бердичей (4 км к северу от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки, Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).
На кадрах, опубликованных 5 декабря, якобы видны подразделения российских 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус ДНР), 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны", которые действуют в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.
Украинские войска контратаковали под Авдеевкой и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 5 декабря, видно, что украинские войска наступали на Степное.
6 декабря российский военный блогер заявил, что украинские войска удерживают позиции в центре Степного, несмотря на российские атаки.
Ключевые выводы ISW за 6 декабря
- Российские войска в ночь с 5 на 6 декабря нанесли особо масштабную серию ударов с беспилотников по Украине.
- Президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в серии двусторонних встреч 6 декабря.
- Доходы России от нефти продолжают расти благодаря согласованным усилиям России обойти лимит цен G7 на российскую нефть и нефтепродукты.