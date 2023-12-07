ISW: Войска РФ незначительно продвинулись в Авдеевской промзоне

Российские войска 6 декабря вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление. ﻿﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили не менее 25 атак к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки), к северо-востоку от Бердичей (4 км к северу от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки, Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

На кадрах, опубликованных 5 декабря, якобы видны подразделения российских 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус ДНР), 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны", которые действуют в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.

Украинские войска контратаковали под Авдеевкой и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 5 декабря, видно, что украинские войска наступали на Степное.

6 декабря российский военный блогер заявил, что украинские войска удерживают позиции в центре Степного, несмотря на российские атаки.

Ключевые выводы ISW за 6 декабря