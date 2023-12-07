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Курс валют НБУ на 7 декабря

Курс валют НБУ на 7 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 6 декабря, вырос на 3 коп до 36.69 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 39.54 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.97 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 46.19 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 41.94 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.11 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.690600 +0.029
EUR Евро 39.543300 --0.103
RUB Рубль 0.396910 --0.002
GBP Фунт стерлингов 46.193500 --0.072
CHF Швейцарский франк 41.941700 --0.015
PLN Польский злотый 9.113900 --0.052

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