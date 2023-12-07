Курс валют НБУ на 7 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 6 декабря, вырос на 3 коп до 36.69 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 39.54 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.97 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 46.19 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 41.94 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.11 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.690600
|EUR
|Евро
|39.543300
|RUB
|Рубль
|0.396910
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.193500
|CHF
|Швейцарский франк
|41.941700
|PLN
|Польский злотый
|9.113900