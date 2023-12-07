ПВО ночью сбила 15 беспилотников Shahed – Воздушные силы
В ночь на 7 декабря российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed. Силы ПВО уничтожили 15 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Дроны-камикадзе запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Всего зафиксированы пуски 18 Shahed-136/131.
Основные направления удара "Шахедов" – Хмельницкая и Одесская.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БПЛА противника", – говорится в сообщении.
Для уничтожения беспилотников привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.