Россияне атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области – ОВА
В ночь на 7 декабря российские войска атаковали "Шахедами" припортовую инфраструктуру Подунавья. Погиб один человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Сегодня ночью российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания", – говорится в сообщении.
В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Погиб водитель одного из грузовиков.
На месте произошел пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС.