Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 33 беспилотника - Генштаб ВСУ
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1120 своих военных, 18 танков, 21 артсистему, 33 беспилотника и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 336 230 (+1 120) человек,
- танков − 5 618 (+18) ед,
- боевых бронированных машин – 10 482 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 8 045 (+21) ед,
- РСЗО − 919 (+0) ед,
- средств ПВО − 605 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 116 (+33) ед,
- крылатых ракет − 1 571 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 561 (+29) ед,
- специальной техники – 1 156 (+3) ед.