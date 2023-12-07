США инвестировали 27 млрд долларов в контракты на оружие для Украины – Пентагон

США уже инвестировали десятки миллиардов долларов в собственную оборонную индустрию в производство наиболее важных для Украины вооружений, чтобы усилить потенциал ВСУ сейчас, а также возможности для сдерживания российского агрессора в будущем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Конференции оборонных индустрий, сообщает Укринформ.

"Мы уже инвестировали около $27 миллиардов долларов в более чем 35 штатах в контракты на производство критически важных средств для Украины, в том числе систем противовоздушной обороны, боеприпасов, тактических транспортных средств" , - отметил министр обороны.

Он выразил надежду, что Конгресс в скором времени примет запрос президента Байдена с безотлагательным финансированием потребностей национальной безопасности США, предусматривающий, в том числе, дополнительные десятки миллиардов. Большинство из них будут реализовываться через американскую промышленную базу.

"Деньги с дополнительной помощи вернутся к нам из-за инвестиций в рабочие места в США. И все эти деньги вернутся к нам из-за инвестиций в американскую безопасность. Но в то же время мы должны расширить возможности Украины поддерживать много разных систем и платформ, которые предоставляют ей союзники и партнеры из всего мира" , - сказал Остин.

В то же время, он подчеркнул необходимость для США работать дальше с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине дать отпор российскому агрессору. По его словам, это означает укрепление оборонно-промышленной базы Украины для поддержки текущей борьбы ВСУ, а также усиление ее оборонного потенциала на будущее.

В связи с этим глава Пентагона отметил, что развитие возможностей двустороннего партнерства в сфере оборонного производства является важным вкладом в обеспечение интересов национальной безопасности США.