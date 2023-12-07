Посол в США объяснила, что означает провальное голосование в Сенате по Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала провальное голосование в Сенате о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Европейская правда.

По словам Маркаровой, провал этого голосования не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.

Дипломат напомнила, что представители Республиканской партии перед голосованием заявляли, что не могут поддержать законопроект, в котором не будет вопроса южной границы США и изменений в миграционной политике.

"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, которые происходят в Конгрессе США, не будут иметь влияния на продолжение поддержки нашего государства, которая будет продолжена благодаря двухпартийной поддержке" , – отметила она.

Маркарова добавила, что украинская сторона продолжит активную работу.

Она также выразила надежду, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год.

Напомним, накануне законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 голосов из 100. "За" проголосовало лишь 49 сенаторов.

Президент США Джо Байден, комментируя провал голосования, назвал требования республиканцев "политическим шантажом".