В Минэкономики спрогнозировали рост цен в Украине в ближайшие месяцы

Рост потребительских цен в Украине в ближайшие месяцы немного ускорится. Однако в целом инфляция останется умеренной.﻿ Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, в октябре ожидаемо ускорился рост цен - по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце).

В целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически достиг самого низкого уровня за последние три года (предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составлял 5%), говорится в документе.

"Октябрьский рост цен является результатом: во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции - цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост; во-вторых, продолжение подорожания энергоносителей" , - считают в Минэкономики.

По данным ведомства, главными причинами низкой инфляции в этом году остается отсутствие весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг при практической неизменности главных условий формирования потребительских цен.