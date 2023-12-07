В НАПК рассказали, когда откроют доступ к Реестру деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре откроет публичный доступ в Реестр деклараций, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Приоритетом НАПК является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту нашего государства, и членах их семей. В настоящее время НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, не позднее 10 декабря НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, которые поступили в эту дату. Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в Реестр с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Обращаем внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра" , - отметили в НАПК.

При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Украины.

В НАПК напомнили, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе.

Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.