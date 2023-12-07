Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов на восстановление – премьер

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в этом году председательствует в G7, заявил на саммите, что Токио готов предоставить около 4,5 миллиардов долларов, чтобы помочь с восстановлением Украины, сообщает Экономическая правда.

Кроме этого в заявлении опубликованном по итогам онлайн-саммита G7 говорится, что группа "ограничивает способность России финансировать ее незаконную войну, принимая меры для ограничения доходов России от энергии и ее будущего добывающего потенциала".

В рамках этих шагов G7 введет ограничения на импорт "непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России", а затем дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Лидеры стран G7 также продолжают поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием "Формула мира".