Российская авиация снизила активность после сбития Су-24М – ВМС

Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М изменилась – вчера Военно-морские силы не наблюдали активность вражеской авиации. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М изменилась. Вчера мы не наблюдали активности авиации" , - сказал Плетенчук.

Спикер ВМС отметил, что особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался миновать наш зерновой коридор.

Он поблагодарил коллег из Воздушных сил за то, что они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства.

По его словам, единственная проблема по обеспечению безопасности, которая остается - это активность россиян в воздухе и применение огневого поражения с воздуха, в том числе благодаря самолетам.