МИД Британии: Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил необходимость сосредоточиться на войне РФ против Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Европейская правда.

По словам Кэмерона, война РФ против Украины – это "борьба нашего поколения", которая угрожает безопасности на всем континенте.

"Мы знаем, что если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги Америки будут радоваться" , – подчеркнул британский министр.

Кэмерон также не согласился с тем, что США будут рассматриваться как "менее надежный" союзник, если Конгресс не проголосует за многомиллиардный пакет по безопасности, который включает поддержку Украины.

Он сказал, что эти деньги "очень нужны" Киеву, но этот вопрос "осложняется политикой".