В России определились с датой выборов Путина

Выборы президента России пройдут 17 марта. Соответствующее постановление сегодня принял Совфед, сообщает Украинская правда.

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы президента "впервые в истории новой России будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".

При этом она заверила, что избирательная система России "обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента".

Памфилова также добавила, что 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней.