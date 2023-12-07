В РФ школьница устроила стрельбу и покончила с собой

В российском Брянске восьмиклассница устроила стрельбу, девушка ранила 4 мальчиков, убила одну девочку и покончила с собой, сообщает Украинская правда.

"Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница, которая сделала несколько выстрелов из оружия отца. Школьница, которая пришла в брянскую гимназию, ранила четырех мальчиков и покончила с собой" , – пишут российские СМИ.

Двое пострадавших детей во время стрельбы в гимназии в Брянске находятся в состоянии средней степени тяжести.

Состояние одного из пострадавших ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.

По словам источника, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.