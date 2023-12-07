Коломойский обжаловал в суде утрату украинского гражданства

Бизнесмен Игорь Коломойский только в конце ноября этого года обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства от 18 июля 2022 года, заявив, что узнал о существовании указа только в сентябре 2023 года. Верховный суд это не убедило, поэтому исковое заявление Коломойского вернули. Об этом говорится в решении суда от 1 декабря, сообщает Лига.net.

Коломойский говорит, что узнал о существовании указа Зеленского только 15 сентября 2023 года при рассмотрении ходатайства об изменении ему меры пресечения по делу о мошенничестве и отмывании имущества. Тогда суд получил письмо Офиса президента вместе с указом Зеленского №502/2022 от 18 июля 2022 года о прекращении гражданства Коломойского.

Именно этим бизнесмен пытался объяснить Верховному суду, почему он пропустил шестимесячный срок для обжалования указа, установленный кодексом об административном судопроизводстве.

Но коллегия судей считает доводы Коломойского недостаточными, поскольку информация об указе Зеленского появилась в СМИ еще в июле 2022 года. Также копию указа публиковал нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко.

Поэтому, по мнению суда, шестимесячный срок для обжалования указа исчислялся с момента, когда Коломойский должен был узнать о нарушении его прав.

На этом основании Верховный суд оставил заявление бизнесмена без движения и дал ему 10 дней для устранения недостатков. За этот срок Коломойский должен предоставить доказательства уважительности причин пропуска срока обращения в административный суд.