Премьер Эстонии обсудила с Орбаном необходимость поддержки Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, во время которого, в частности, обсуждались вопросы Украины, сообщает Европейская правда.

Во время разговора она обсудила с Орбаном общие вопросы безопасности, включая безопасность границ ЕС.

"Перед саммитом Европейского совета я подчеркнула важность нашей дальнейшей долгосрочной поддержки Украины. Расширение ЕС – это также наша оборона и политика безопасности" , – отметила эстонский премьер.

Венгрия, как известно, системно блокирует принятие на встрече лидеров Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.