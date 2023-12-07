ВСУ об сбитии "Шахедов": мобильные группы показывают все лучший результат

Очередная массированная атака РФ дронов-камикадзе на Украину была в целом типичной и не отличалась особенно от предыдущих. В то же время мобильные огневые группы показывают все лучший результат. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня была типичная атака по количеству БПЛА - 18 запущено, 15 сбито Силами обороны. В основном это все пошло на Одесчину и плюс на Хмельницкую область. Работала противовоздушная оборона, опять же мобильные огневые группы, показывающие все лучший результат" , - рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что Одесская область, припортовая инфраструктура, украинское зерно снова беспокоят оккупантов. По его словам, наносятся удары после определенной паузы, "наверное, больше месяца туда не прилетало".

"Атака планируется заранее, понятно, что они используют разные маршруты. Точки входа в воздушное пространство Украины - с оккупированных территорий или с российской территории с севера - это Курская и Брянская области. Они, в конце концов, одинаковые, фактически ничего не меняют, входя на этот раз с юго-восточного направления, это мыс Чауда оккупированного Крыма, есть еще направление Приморско-Ахтарск. Заходят на оккупированную часть Запорожской области и оттуда разлетаются по разным маршрутам" , - рассказал Игнат.

Он также добавил, что и сам маршрут сильно не меняется, "буквально может быть 10-15 км влево-вправо от предыдущего".

"Казалось бы, не так много, но для мобильной огневой группы это слишком большая территория, чтобы отреагировать и отстреляться, потому что радиус крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ограничен" , - констатировал спикер.

Результаты работы мобильных огневых групп