Зеленский снял Вениславского с должности представителя в парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной раде.﻿ Об этом говорится в указе №812, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины" , - говорится в документе.

Указ Зеленского появился на сайте Офиса президента сегодня, 7 декабря.

Что известно о Вениславском

Напомним, Федор Вениславский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке. Он является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

В июне 2019 Владимир Зеленский назначил Вениславского своим представителем в Конституционном суде Украины.