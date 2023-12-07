Израильский премьер: Газа не перейдет под контроль Палестинской администрации

Палестинская администрация не возьмет на себя власть в Газе, пока Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Пока я премьер-министр - этого не произойдет. Тот, кто воспитывает своих детей для террора, финансирует террор и поддерживает семьи террористов, не сможет контролировать Газу после того, как мы уничтожим ХАМАС" , – заявил Нетаньяху.

Отмечается, что комментарий премьер-министра появился после того, как президент Палестинской администрации Махмуд Аббас выразил готовность взять на себя власть в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

В прошлом месяце президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Палестинская администрация должна управлять Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан после окончания войны.

"Поскольку мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны воссоединиться под единой структурой управления, в конце концов, под обновленной Палестинской администрацией, поскольку мы все работаем над решением о двух государствах" , - заявил Байден.

Премьер-министра Израиля неоднократно подбрасывал вышеупомянутую идею, поскольку по его мнению Палестинская администрации в ее нынешних формах "не компетентна взять на себя ответственность за Газу".