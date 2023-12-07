В Нацбанке назвали причины изменения курса доллара в ноябре

Ситуация на валютном рынке в ноябре 2023 оставалась контролируемой. Национальный банк Украины балансировал валютный рынок, компенсируя структурный дефицит валюты.﻿ Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (декабрь 2023 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, НБУ позволял обменному курсу двигаться как в сторону укрепления, так и ослабления под влиянием изменения соотношения спроса и предложения.

По итогам ноября официальный курс гривны по отношению к доллару практически не изменился по сравнению с октябрем, однако в среднем незначительно укрепился вследствие:

снижения беспокойства бизнеса и населения и их приспособления к новому режиму управляемой гибкости

сезонной продажи валюты для уплаты налогов

ослабления спекулятивных мотивов в связи с неопределенностью будущей курсовой динамики

сравнительно устойчивой ситуации с экспортом (благодаря значительным поставкам зерновых альтернативным морским путем), несмотря на блокаду границ и уменьшение импорта.

"Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они и оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и дальше будет оставаться весомым игроком на валютном рынке" , - говорится в обзоре.

Смена курса за ноябрь

Официальный курс НБУ за ноябрь вырос всего на 1 копейку - 36,37 до 36,38 грн/доллар. НБУ за ноябрь продал на межбанке 2,453 млрд долларов, что на 26,5% меньше, чем в октябре. Данные НБУ свидетельствуют о том, что курс интервенций центробанка в ноябре снизился с 36,53 до 36,18 грн/доллар.

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в ноябре 2023 года снизился на 0,9% до 37,69 гривен. Украинцы купили за ноябрь в банках 622 млн долларов, сократив покупку долларов после того, как в октябре они купили максимальный с февраля 2014 года объем валюты.