Дефицит в энергосистеме: Украина привлекла аварийную помощь

В четверг, 7 декабря, НЭК "Укрэнерго" вынуждена привлечь аварийную помощь с 11.00 до 19.00 для покрытия дефицита в энергосистеме. Украинцев призывает к бережливому потреблению, сообщает Укринформ.

Отмечается, что уже утром потребление электроэнергии превысило прогнозный уровень.

"Во избежание отключений и поддержки баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт. Напоминаем, аварийная помощь – экстренный энергосистемы" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию.

Экспорт электроэнергии 7 декабря нет. Импорт запланирован в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы общим объемом 1122 МВт-час.