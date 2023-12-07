Россияне усилили давление под Авдеевкой и на Маринкой – спикер ВСУ

Российские оккупационные войска значительно увеличили количество боевых столкновений на Таврийском направлении, враг очень активно использует БПЛА и авиацию.﻿﻿ Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Уже вторые сутки подряд оккупанты очень активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов и провел 61 боевое столкновение. То есть это достаточно много. Также совершил 743 артобстрела.

Соответственно и потери врага выросли, составили за прошедшие сутки 513 человек. Также уничтожено 45 единиц военной техники. Враг начал больше ее применять, в частности полностью уничтожено 6 танков, 12 ББМ, также одно средство ПВО и 5 артсистем" , – сказал он.

По словам Штупуна, в районе Авдеевки за сутки отбито 34 атаки оккупантов, враг пытался идти вперед восточнее Новобахмутовки, в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Противник очень активно обстреливает саму Авдеевку и позиции Сил обороны вокруг города.

На Марьинском направлении также не спадает активность. Там отбито за сутки 17 вражеских атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.