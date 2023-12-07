Украинские банки заработали уже вдвое больше, чем до войны

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года - это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные платформа открытых данных "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн.

Топ-10 банков по прибыли претерпел изменения: частный Универсал банк (Монобанк), который выбыл из рейтинга весной, вернулся с рекордной прибылью, подвинув государственный Укргазбанк.

Государственные банки

Приватбанк и Ощадбанк заработали половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их доходы - вдвое у Привата и аж в 19 раз - у Ощадбанка.

Доля прибыли государственных банков составляет 61% - на 11% больше, чем в 2021.

Иностранные банки

Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн - в 1,6 раза больше, чем в соответствующий период 2021 года. Зато доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.

Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышают показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 года увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн - почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Универсал банк, который входит в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь - 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.

Именно на эти два банка приходится почти 2/3 от прибыли группы.