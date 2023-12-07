Макрон оптимистично настроен, чтобы убедить Орбана поддержать Украину – СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон оптимистически настроен по поводу возможности убедить премьера Венгрии Виктора Орбана изменить его позицию по поддержке Украины до саммита лидеров ЕС 14-15 декабря. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на многочисленные дипломатические источники, сообщает Европейская правда.

Европейские дипломаты расходятся во мнениях о том, действительно ли венгерский лидер намерен сорвать поддержку Украины, или он просто пытается шантажировать Брюссель, говорится в публикации.

В то время как некоторые дипломаты и чиновники ЕС уже планируют обходные пути или пытаются противостоять негативным публикациям в прессе, которые могут появиться после провала Европейского Совета на следующей неделе, другие сохраняют оптимизм, что они найдут выход из ситуации. Макрон относится к последней группе.

Макрон надеется, что за ужином в Париже они с Орбаном смогут достичь компромисса до следующей недели.

"Венгры занимают жесткие позиции, они наращивают рычаги влияния на переговоры. Если они это делают, то для того, чтобы дать Виктору Орбану возможность вести переговоры... Сейчас мы вступаем в более активную фазу переговоров, с переговорами на высшем уровне (между Орбаном и Макроном. – Ред.)" , – сказал один французский дипломат.

"То, что сейчас делает Венгрия, имеет смысл только в том случае, если она пытается найти выход" , – добавил французский дипломат.

По мнению нескольких французских чиновников, решение Орбана принять приглашение ужина с Макроном само по себе является положительным знаком.

Дипломаты из других стран ЕС в целом приветствовали попытку найти компромисс со стороны Макрона, что происходит накануне марафона встреч представителей ЕС в воскресенье, где они надеются достичь договоренности до того, как лидеры ЕС отправятся в Брюссель.

Но идея Макрона убедить Орбана также вызвала критику, учитывая, что французский президент и раньше пытался найти компромиссы с другими политическими лидерами, но терпел неудачу.

"Он продолжает пытаться и продолжает терпеть неудачи. Он пробовал это с Трампом, затем с Путиным, и пробует с Орбаном" , – сказал другой дипломат ЕС, добавив, что ценой этих последних особых отношений стали уступки Орбану, которые ослабили ЕС.

"Они продолжают кормить монстра и удивляются, почему он возвращается большим и просит больше" , – отметил дипломат.

Другой парижский чиновник признал, что "Макрон испытывает слабость к плохим мальчикам – это бросает ему интеллектуальный вызов".