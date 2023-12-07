Вениславский объяснил причину увольнения с должности представителя Зеленского

Народный депутат Федор Вениславский назвал причиной своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами, сообщает Лига.net.

По его словам, вопрос увольнения он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад.

Он отметил, что занят несколькими чисто военными проектами, из-за чего часто приходится бывать возле линии фронта.

"Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента" , — заявил Вениславский.

7 декабря на сайте главы государства был опубликован указ об увольнении Вениславского.