Вениславский объяснил причину увольнения с должности представителя Зеленского
Народный депутат Федор Вениславский назвал причиной своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами, сообщает Лига.net.
По его словам, вопрос увольнения он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад.
Он отметил, что занят несколькими чисто военными проектами, из-за чего часто приходится бывать возле линии фронта.
"Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", — заявил Вениславский.
7 декабря на сайте главы государства был опубликован указ об увольнении Вениславского.