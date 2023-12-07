Минобороны заключило контракт еще с одним сервисом поиска работы

Министерство обороны подписало соглашение с еще одной компанией для рекрутинга в Вооруженные силы Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова и генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках рекрутинга.

Это уже третья компания, с которой подписано соответствующее соглашение. Ранее Минобороны заключило договор с компаниями Work.ua и Lobby X.

Как отметили в Минобороны, частные компании будут бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ. Robota.ua запустила отдельный проект для рекрутинга. Там можно самостоятельно выбрать подраздел и должность.