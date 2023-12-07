Россия вывезла из Украины почти 20 тысяч детей – омбудсмен

Если Украина будет возвращать каждый день по одному депортированному россиянами ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции по правам человека "Свобода или страх", сообщает Укринформ.

"Сейчас есть цифра более чем в 19540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это на фоне того, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашей государства" , - заявил Лубинец.

По его словам, украинская власть сейчас имеет очень много инициатив по этому поводу.