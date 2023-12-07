Канада вводит санкции в отношении алмазов и связанных продуктов из РФ – МИД

Канада вводит новый запрет на прямой импорт в страну российских алмазов и связанных с ними продуктов. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны, сообщает Радио Свобода.

Запрет был объявлен после того, как "Группа семи", в которую входит Канада, обязалась коллективно снизить доходы Кремля от экспорта непромышленных алмазов.

"Канада продолжит работать со своими союзниками по G7 и другим международным партнерам для внедрения комплексных мер контроля и проверки для запрета российских алмазов" , - говорится в заявлении.

В МИДе считают, что снижение доходов России от алмазной индустрии не позволит Кремлю привлекать эти средства для агрессии против Украины.

"Реализация этого запрета в сотрудничестве с нашими партнерами по G7 посылает четкое сообщение России: мы не потерпим использование российских алмазных доходов для финансирования войны. Мы призываем президента Путина немедленно положить конец этой неоправданной агрессивной войне против Украины, и мы будем продолжать поддерживать украинцев столько, сколько будет нужно" , – говорится в комментарии Жоли.

МИД напоминает, что ввело санкции против крупнейшего российского производителя бриллиантов "Алроса" в 2022 году. Объем экспорта "Алросы" в том же году достиг 3,9 миллиарда долларов. При этом страны G7 представляют 70% мирового рынка бриллиантов.

По данным дипломатического ведомства, в 2021 году канадский импорт российской продукции, на который распространяется введенный сегодня запрет, составил 4,1 миллиона долларов.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода