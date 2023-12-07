Украинцы назвали коррупцию наибольшим риском при послевоенном восстановлении

Три четверти украинцев верят, что восстановление страны продлится около 10 лет, но считают коррупцию самым большим риском в восстановлении.﻿ Такие данные социологического исследования представила Transparency International Ukraine, сообщает Экономическая правда.

Исследование показало, что взгляды населения по восстановлению Украины стали более прагматичными, чем полгода назад.

По сравнению с прошлой волной исследования значимо увеличилась доля украинцев, которые считают, что восстановление продлится более 10 лет. В марте так считали 63% населения, а в ноябре уже 73% ожидают, что восстановление продлится до 10 лет или более.

Такие же прогнозы украинцы дают и относительно восстановления экономики: 70% считают, что этот процесс продлится до 10 лет и более.

При этом украинцы настаивают, что власть должна консультироваться с общественностью в вопросах восстановления, и это стремление не изменилось за полгода - 93% весной и 92% осенью.

Красноречиво за себя говорит и тот факт, что большинство (65%) тех, кто понес убытки и разрушения (17% от всех опрошенных), не подавали заявку на компенсацию. Из них каждый третий (37%) считает, что у государства есть более насущные потребности.

"Под конец 2023 года фокус украинцев все больше направляется на внутренние проблемы. Из них люди ярко выделяют коррупцию, как олицетворение всех крупнейших вызовов Украины" , - отметила заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine Анастасия Мазурок.

По ее мнению, исследование показало, что украинцы становятся все более требовательными не только к результатам, но и к четко прокоммуницированным планам, которые могли бы нивелировать их тревоги. Они требуют от власти полноценного приобщения и честного диалога.

Основными проблемами страны украинцы так же считают:

войну (в ноябре 96%, тогда как в марте так считало 98%),

коррупцию (в ноябре 88%, тогда как в марте - 77%),

разрушение инфраструктуры и жилья (в ноябре 82%, тогда как в марте - 87%).

Однако если войны и разрушений в конце года стали бояться меньше, то коррупционные риски наоборот стали беспокоить украинцев больше на 11%.

Коррупцию украинцы считают самым большим риском в восстановлении сразу по двум параметрам: возвращение коррупционных схем (79%) и отсутствие контроля и, как следствие, хищение средств (75%).

На третьем и четвертом местах население беспокоят большой масштаб разрушений (65%) и угроза повторения боевых действий (63%).

"Стоит отметить, что почти все показатели существенно выросли за полгода" , - отметили в Transparency International Ukraine.

Социологическое исследование по заказу Transparency International Ukraine провело исследовательское агентство Info Sapiens при поддержке Проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаємоДія".

Опрос о потребностях и ожиданиях от будущего восстановления Украины проводился среди населения и мэров.

Transparency International Ukraine - аккредитованный представитель глобального движения Transparency International.