Правительство запретило свободный въезд в пограничную полосу Украины

Кабинет министров принял изменения в постановление "О пограничном режиме", регулирующие основания пребывания в пограничных полосах. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 7 декабря, сообщает Радио Свобода.

По его словам, изменения внесли во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы Украины» от 24 февраля 2023 года.

"Установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций" , – говорится в сообщении.

Решение также определяет порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск к пограничной полосе.

Согласно постановлению "О пограничном режиме", пограничный режим действует на полосе шириной в 5 километров от линии государственной границы.

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