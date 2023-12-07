Оккупанты объявили эвакуацию из Новой Каховки – советник главы ОВА
Российские оккупанты объявили об эвакуации гражданских на территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета и советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Россияне объявили об эвакуации населения из оккупированной Новой Каховки. Тех, кто хочет, чтобы их вывезли на "безопасную территорию" должны зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы", - заявил Хлань.
По словам советника главы Херсонской ОГА, пока неизвестно куда враг планирует эвакуировать гражданских. Во время прошлых эвакуаций люди оказывались в "наиболее депрессивных районах России".