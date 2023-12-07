Зеленский ввел новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу сегодняшнее решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении граждан и компаний РФ. Среди них есть соратники главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствует указ №813/2023 главы государства, обнародованный на сайте президента, сообщает РБК-Украина.

Как указывается в официальном интернет-представительстве главы государства, Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Контроль за исполнением решения, введенным в действие указом, возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также отмечается, что данный указ вступает в силу дня опубликования. В Офисе президента обнародовали дополнения с указанием физ- и юрлиц, которые попали под санкции.

Ограничения вводятся в отношении 185 иностранцев, преимущественно граждан РФ. А также в список попала 181 компания, зарегистрированная на территории России.

В перечень физлиц, в частности, входят Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев, которые являются соратниками главы Чечени Кадырова.