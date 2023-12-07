СМИ: Киевский апелляционный суд оставил Дубинского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляцию подозреваемого в госизмене народного депутата Александра Дубинского, он останется под стражей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило "Суспільне".

Перед заседанием Дубинский заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны. Ранее он сообщал об избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.

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