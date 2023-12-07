СМИ: Киевский апелляционный суд оставил Дубинского под стражей
Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляцию подозреваемого в госизмене народного депутата Александра Дубинского, он останется под стражей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило "Суспільне".
Перед заседанием Дубинский заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны. Ранее он сообщал об избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.
Предыстория:
- 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
- 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
- 13 ноября нардепу объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.
- Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога, заседание проходило в закрытом режиме.