МВД: В школах Украины появятся металлоискатели, рамки и сотрудники полиции

Министерство внутренних дел Украины внедряет комплекс мер по формированию безопасной образовательной среды. Теперь в каждом учебном заведении будут металлоискатели, рамки и сотрудники полиции, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Полицейских для работы в учебных заведениях будут отбирать по конкурсу — они должны пройти тщательную проверку и медосмотр. Далее – специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам. Набор кандидатов начнется уже скоро.

Пропускной режим тоже усилят – в каждом учебном заведении теперь будут металлоискатели и рамки.

По словам Клименко, 70% образовательных учреждений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны.