Норвегия меняет условия для украинцев, оформляющих временную защиту

Норвегия меняет социальные условия и правила для украинцев, оформляющих в стране статус временной защиты, в попытке уменьшить "разрыв" с условиями в соседних странах, что делает Норвегию очень привлекательной для переезда, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает NRK.

Норвежское правительство решило менять условия для украинцев с временной защитой, чтобы дополнительно не привлекать новых людей. Изменения коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

В частности, хотят отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты). Переходные условия для семей, которые уже находятся в Норвегии на момент изменений, еще согласовывают.

Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство – чтобы люди, которые получают выплаты, действительно проживали в Норвегии большую часть времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если же они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере.

Прибывающие люди, которые нуждаются в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в гостиницах и комплексах отдыха больше не будет доступной, если люди поехали в другой регион – Национальный центр приема становится единственной "точкой входа" для того, чтобы получить жилье, а от расселения в гостиницах вообще планируют отказываться.

Также хотят ввести определенный "период ожидания" перед получением доступа к полному пакету социальной поддержки.

Главной причиной пересмотра правил стал большой интерес к Норвегии украинцев, которые выехали в Европу из-за войны, и более выгодные условия, чем в соседних странах. Так, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.

За последние два месяца в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию, поэтому страна испытывает все большую нагрузку на систему.

Ранее в октябре в правительстве начали обсуждать программу, которая будет стимулировать прибывших в Норвегию украинцев быстрее начинать работать.

В Дании, по последним данным, официально трудоустроены 56% украинцев с временной защитой, тогда как в Норвегии этот показатель с августа по октябрь просел с 19,3% до 18,1%.

Литва в ноябре также сообщала о росте количества украинцев, оформляющих в стране временную защиту.

Напомним, в октябре Европейский Союз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.