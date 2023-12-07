Германия не сможет залатать бюджетную дыру в 60 млрд евро до конца года

Федеральное правительство Германии не сможет до конца года принять бюджет на 2024-й, чему помешало решение Конституционного суда о невозможности перераспределения 60 миллиардов евро расходов на преодоление последствий пандемии COVID-19, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правительственную коалицию, Кати Маст, пишет Spiegel.

Социал-демократы пытались достичь договоренности с партнерами по коалиции – свободными демократами и "Зелеными", чтобы в случае необходимости созвать чрезвычайную сессию Бундестага и принять бюджет на 2024 год.

Но в письме к однопартийцам в четверг Маст признала, что переговоры между партиями не завершились и выйти на бюджетный компромисс до конца декабря они не успеют.

Это означает, что в конце 2023 года до принятия бюджета на следующий год федеральное правительство Германии будет иметь средства только на самые неотложные расходы, а финансирование новых инициатив может осуществляться только по согласованию Министерства финансов.

Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство Германии планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 миллиардов евро в следующем году.

В СДПГ, однако, надеются по крайней мере на политическую договоренность до конца года, которая бы позволила обеспечить финансирование приоритетных программ немецкого правительства. Ее могут принять на заседании бюджетного комитета Бундестага за неделю до Рождества.

По данным n-tv, коалиция пока не нашла, где взять 12 миллиардов евро на расходы на 2024 год. Пока неизвестно, какие проекты в результате придется отменить, отложить или хотя бы сократить.

После того как Конституционный суд запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась дыра в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой в финансах".