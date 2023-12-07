Глава МИД Британии поддерживает конфискацию активов РФ в пользу Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о поддержке конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Кэмерон заявил журналистам во время визита в США, сообщает Sky News.

По мнению британского министра, стоит не просто замораживать активы РФ в западных странах, но и использовать их на восстановление Украины.

"Это будет, если хотите, авансовый платеж за репарации, которые Россия однажды должна будет заплатить за незаконное вторжение, которое она осуществила. Я рассмотрел все аргументы и пока не увидел ничего, что убеждало бы меня в том, что это плохая идея", – добавил он.

Кэмерон также повторил призыв к политикам в США одобрить новый пакет помощи Украине после того, как республиканцы заблокировали его в Сенате.

"Мы должны передать эти деньги украинцам. Мы должны поддержать их и убедиться, что именно Путин проиграет, потому что если эти деньги не будут одобрены, есть только два человека, которые будут улыбаться: один из них – Владимир Путин в России, а второй – Си Цзиньпин в Пекине", – цитирует его Reuters.

В среду, 6 декабря Кэмерон приехал в Вашингтон в рамках своего первого визита в США с момента вступления в должность. Визит проходит с акцентом на поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Ранее Кэмерон пообещал, что в следующем году поддержка Украины со стороны Британии не сократится.